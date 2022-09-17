В Мелитополе заявили о подрыве опор линий электропередач в южной части города

Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщило, что в городе совершён теракт: неизвестные подорвали опоры линий электропередач.

РИА Новости

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе посёлка Новое Мелитопольского района. Проводится проверка», — сообщает ведомство в Telegram. Ранее бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский сообщил, что замначальника ГУ нацполиции Запорожской области при украинской власти Александр Панченко просил передавать координаты зданий новой администрации и военных России для осуществления терактов.