Бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский сообщил, что заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при украинской власти Александр Панченко просил передавать координаты зданий новой администрации и военных России для осуществления терактов.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находиться военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов», — рассказал Туревский.

Он также сообщил, что 23 мая его уволили из-за отказа. По его словам, многие его сослуживцы также были уволены из-за отказаться сотрудничать с киевскими властями.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике ликвидировали две диверсионно-разведовательные группы (ДРГ), переброшенные Украиной на территорию республики с целью совершения терактов на критически важных объектах.