Экс-сотрудник полиции Мелитополя: украинское начальство требовало координаты для терактов
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находиться военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов», — рассказал Туревский.
Он также сообщил, что 23 мая его уволили из-за отказа. По его словам, многие его сослуживцы также были уволены из-за отказаться сотрудничать с киевскими властями.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике ликвидировали две диверсионно-разведовательные группы (ДРГ), переброшенные Украиной на территорию республики с целью совершения терактов на критически важных объектах.