В ДНР сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведовательных групп
- РИА Новости
Как указывает ТАСС со ссылкой на МГБ, 26 августа удалось ликвидировать ДРГ, возглавляемую помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым.
Вторая группа диверсантов была уничтожена 7 сентября.
Ранее стало известно, что украинские спецслужбы отправили мужчину на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения голосования о вхождении республики в состав России.