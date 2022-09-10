военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведовательных групп

Короткая ссылка
В Донецкой Народной Республике ликвидировали две диверсионно-разведовательные группы (ДРГ), переброшенные Украиной на территорию республики с целью совершения терактов на критически важных объектах. Об этом сообщило Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.
В ДНР сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведовательных групп
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС со ссылкой на МГБ, 26 августа удалось ликвидировать ДРГ, возглавляемую помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым.

Вторая группа диверсантов была уничтожена 7 сентября.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы отправили мужчину на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения голосования о вхождении республики в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить