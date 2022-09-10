В ДНР сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведовательных групп

В Донецкой Народной Республике ликвидировали две диверсионно-разведовательные группы (ДРГ), переброшенные Украиной на территорию республики с целью совершения терактов на критически важных объектах. Об этом сообщило Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.

РИА Новости

Как указывает ТАСС со ссылкой на МГБ, 26 августа удалось ликвидировать ДРГ, возглавляемую помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым. Вторая группа диверсантов была уничтожена 7 сентября. Ранее стало известно, что украинские спецслужбы отправили мужчину на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения голосования о вхождении республики в состав России.