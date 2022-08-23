В ДНР задержан украинец, планировавший теракт на референдуме о вхождении в состав России

Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявило о задержании украинца, планировавшего теракт на референдуме о вхождении в состав России.

В ведомстве рассказали, что гражданин Украины Евгений Карпенко сам обратился в МГБ ДНР. По его словам, он был завербован украинскими спецслужбами.

«По завершении обучения украинскими спецслужбами отправлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации», — сказал пресс-офицер ведомства Михаил Попов. Его слова приводит «Донецкое агентство новостей».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России определят после полного освобождения ДНР.