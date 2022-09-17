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Стремоусов сообщил, что некоторые украинские военные рады попасть в плен

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Украинские военные, которые попали в плен во время боёв у границ Херсонской области, не хотят возвращаться обратно и рады, что спасли себе жизнь, попав в плен. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что некоторые украинские военные рады попасть в плен
  • AP

«Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение», — сказал он РИА Новости.

По словам Стремоусова, военных ВСУ «заставляют идти в атаку, использовав как живой щит и пушечное мясо».

Украинские бойцы «радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь», говорится в сообщении.

По словам замглавы ВГА, в ВСУ распространена практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.

Ранее газета The Washington Post писала, что украинские военные, получившие ранения при попытке контрнаступления в Херсонской области, рассказали о тяжёлых потерях ВСУ.

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