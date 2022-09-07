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WP: украинские военные рассказали о тяжёлых последствиях попытки наступления для ВСУ

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Украинские военные, получившие ранения при попытке контрнаступления в Херсонской области, рассказали журналистам The Washington Post о тяжёлых потерях ВСУ и пожаловались на отставание от армии России в технологическом плане.
WP: украинские военные рассказали о тяжёлых последствиях попытки наступления для ВСУ
  • РИА Новости

«Солдаты с потерянными конечностями, осколочными ранениями, покалеченными руками и раздробленными суставами рассказали об неблагоприятном положении, с которым столкнулись их подразделения в первые дни наступления», — пишет газета.

По словам военных, им не хватает артиллерии, а ситуацию усложняет «технологический разрыв» с ВС России.

Как уточняется в материале, ситуация на фронте «настолько чувствительная, что украинские военачальники запретили журналистам посещать передовую», поэтому некоторые военные говорили с журналистами на условиях анонимности.

Один из солдат сообщил, что российские беспилотники раскрыли украинские позиции с высоты более 1 км, а ВСУ не смогли услышать их передвижения, когда российские «средства взлома» захватили украинские БПЛА.

Другой военный признал, что ВСУ приходилось «тщательно дозировать» использование боеприпасов, но даже в таком случае у них были проблемы с попаданием в цель.

«Денис, сидя на своей больничной койке, сказал, что почти все члены его подразделения из 120 человек получили ранения», — говорится в статье.

Вместе с тем один из украинских солдат выразил сомнение, что подобное контрнаступление «будет стоить тех потерь, которые оно принесло».

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.

Как заявили в Минобороны 31 августа, российские войска уничтожили более 1700 украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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