Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию боеспособности с помощью «контрнаступления»

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр отметил, что продолжается попытка наступления войск Украины на николаево-криворожском и других направлениях, в результате чего противник несёт значительные потери.

Ранее в Минобороны России заявили, что бойцы украинского националистического формирования «Кракен» расстреляли выживших при провальной попытке контрнаступления на Харьковском направлении.