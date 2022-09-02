Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию боеспособности с помощью «контрнаступления»
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«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим министр отметил, что продолжается попытка наступления войск Украины на николаево-криворожском и других направлениях, в результате чего противник несёт значительные потери.
Ранее в Минобороны России заявили, что бойцы украинского националистического формирования «Кракен» расстреляли выживших при провальной попытке контрнаступления на Харьковском направлении.