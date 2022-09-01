Нацбат «Кракен» расстрелял выживших при неудачном контрнаступлении украинских военных

Бойцы украинского националистического формирования «Кракен» расстреляли выживших при провальной попытке контрнаступления на Харьковском направлении солдат, заявили в Минобороны России.

«При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в районе населённого пункта Русские Тишки в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ была сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составили свыше 50 человек.

Кроме того, украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.