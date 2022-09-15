Постпредство России: МАГАТЭ не упоминает в резолюции обстрелы ЗАЭС со стороны Украины

В антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине нет ни слова о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявило постпредство России при международных организациях в Вене.

«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Против документа при этом проголосовали Россия и Китай, а воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

«Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — отметило постоянное представительство.

Как ранее сообщило агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС».

Президент России Владимир Путин отмечал, что он доверяет отчёту МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС, хоть и очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.