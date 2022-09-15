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Reuters: совет МАГАТЭ в резолюции призвал Россию «прекратить действия против ЗАЭС и на ней»

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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против Запорожской АЭС и на ней», сообщает Reuters.
Reuters: совет МАГАТЭ в резолюции призвал Россию «прекратить действия против ЗАЭС и на ней»
  • AP

В тексте резолюции совет призывает Россию «немедленно прекратить все действия против ЗАЭС и на ней».

В поддержку резолюции поступило 26 голосов, два — против (Россия и Китай), ещё семь воздержались, говорится в сообщении.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, он доверяет отчёту МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС, хоть и очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что эксперты МАГАТЭ в своём докладе не указывают источник обстрелов Запорожской АЭС.

По состоянию на 11 сентября два специалиста агентства оставались на Запорожской АЭС и работали там в качестве наблюдателей.

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