Reuters: совет МАГАТЭ в резолюции призвал Россию «прекратить действия против ЗАЭС и на ней»
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В тексте резолюции совет призывает Россию «немедленно прекратить все действия против ЗАЭС и на ней».
В поддержку резолюции поступило 26 голосов, два — против (Россия и Китай), ещё семь воздержались, говорится в сообщении.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, он доверяет отчёту МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС, хоть и очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.
Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что эксперты МАГАТЭ в своём докладе не указывают источник обстрелов Запорожской АЭС.
По состоянию на 11 сентября два специалиста агентства оставались на Запорожской АЭС и работали там в качестве наблюдателей.