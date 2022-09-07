Путин: МАГАТЭ не может прямо назвать источник обстрелов ЗАЭС из-за давления

Президент России Владимир Путин доверяет отчёту МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС, хоть и очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.

«Это очевидная вещь. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий, по-другому и сказать-то невозможно», — сказал глава государства во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

Западные партнёры при этом признают, что вариант со стрельбой по себе не вяжется со здравым смыслом, добавил Путин.

«Это первое. А второе — там же осколки этих HIMARS валяются и других западных средств поражения. Создаёт это угрозу или нет? Конечно, создаёт», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что на территории АЭС нет российской военной техники, в чём эксперты МАГАТЭ могли убедиться, тем более что на станции остались сотрудники агентства и могут увидеть это сейчас.

«Там Росгвардия стоит, охраняет периметр и внутреннюю часть станции... (Бронированные машины. — RT) «Тигры» стоят там — это Росгвардия занимается охраной станции, обеспечивает безопасность. Если хотите, можно хоть завтра туда привезти кого угодно, в том числе и большую группу журналистов, включая европейских, американских, — пусть посмотрят», — добавил глава государства.

Как ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Москва сожалеет, что эксперты МАГАТЭ в своём докладе не указывают источник обстрелов Запорожской АЭС.