С участием Гросси и Гутерреша: Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокаций Киева на Запорожской АЭС

Россия выступила за проведение заседания Совбеза ООН в связи с непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ, а также из-за предпринятой киевским режимом попытки захвата станции в день приезда миссии МАГАТЭ, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, российская сторона надеется, что на заседании выступят глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Генсек ООН Антониу Гутерреш. Сам Гросси заявил о намерении сохранить постоянную миссию организации на Запорожской АЭС. В свою очередь, по словам официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, в организации рады, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ.

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности на вторник, 6 сентября. Причина — непрекращающиеся украинские обстрелы Запорожской АЭС и безрассудная провокация киевского режима, направленная на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«На нём (заседании Совбеза ООН. — RT) мы также предлагаем заслушать Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

1 сентября миссии МАГАТЭ была продемонстрирована территория Запорожской АЭС. Специалистам агентства показали участки станции, пострадавшие при обстрелах со стороны ВСУ.

Как отмечал военкор RT Алексей Репин, сотрудники ЗАЭС заверили миссию МАГАТЭ, что все контейнеры находятся в целости, а «датчики измерения радиоактивного фона не пострадали и тоже находятся в норме, в работоспособном состоянии».

«Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — говорил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ему также было передано обращение от жителей Энергодара к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами.

После первичной оценки часть делегации Международного агентства по ядерной энергетике покинула территорию ЗАЭС. При этом некоторые представители миссии МАГАТЭ пробудут на атомной электростанции до 3 сентября.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС, заявил, что в организации рады, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ.

«Мы рады, что Россия сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны выразили недоумение в связи с отсутствием реакции со стороны Запада и секретариата ООН на обстрелы, которым подвергся Энергодар и Запорожская АЭС в день визита миссии Международного агентства по ядерной энергетике.

В ведомстве подчеркнули, что не сомневаются: предпринятые украинскими диверсионными группами действия вместе с артиллерийскими обстрелами ЗАЭС были заблаговременно подготовлены режимом Зеленского. Российские военные считают, что именно завершением подготовки к операции по захвату Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Рафаэля Гросси на станцию 31 августа, вместо которого прошла его «внеплановая» встреча с Владимиром Зеленским.

Также по теме «По классической террористической схеме»: как Киев пытался сорвать работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Вооружённые силы Украины безуспешно попытались захватить Запорожскую АЭС и нанесли удары по Энергодару. Об этом сообщили в Минобороны...

«Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и эксперты миссии стали бы живым щитом украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских ВС», — указали в МО РФ.

По мнению ведомства, делегация МАГАТЭ тогда бы просто фиксировала новый статус-кво, согласно которому «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», а из Вашингтона и европейских столиц зазвучали бы призывы к Москве об обеспечении «демилитаризованной зоны» вокруг атомной электростанции, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.

«Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии. В настоящее время миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на атомную электростанцию и начала плановую работу при полном обеспечении её безопасности российской стороной. Заслуживает уважения позиция Гросси и его команды, всё-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», — заключили в Министерстве обороны России.

Как сообщалось ранее, утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек предприняли попытку высадиться на побережье Каховского водохранилища, в трёх километрах от атомной ЗАЭС. Её пресекли подразделения Росгвардии и российских ВС.

Также была пресечена попытка высадки украинского десанта вблизи населённого пункта Водяное. Самоходные баржи с украинскими военными были потоплены.