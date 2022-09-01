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В Минобороны России назвали подготовленной провокацией боевые действия ВСУ в районе ЗАЭС

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Минобороны России сообщило, что развязанные Киевом в день приезда МАГАТЭ боевые действия в районе Запорожской АЭС не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.
В Минобороны России назвали подготовленной провокацией боевые действия ВСУ в районе ЗАЭС
  • РИА Новости

«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской АЭС не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Владимира Зеленского данной военной провокации», — цитирует оборонное ведомство ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.

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