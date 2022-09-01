В Минобороны России назвали подготовленной провокацией боевые действия ВСУ в районе ЗАЭС

Минобороны России сообщило, что развязанные Киевом в день приезда МАГАТЭ боевые действия в районе Запорожской АЭС не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.

РИА Новости

«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской АЭС не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Владимира Зеленского данной военной провокации», — цитирует оборонное ведомство ТАСС. Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.