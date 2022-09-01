В Минобороны России прокомментировали отсутствие реакции ООН на действия ВСУ в районе ЗАЭС

В Минобороны России заявили, что отсутствие реакции ООН на попытки украинской стороны развязать боевые действия в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) в день приезда туда миссии МАГАТЭ вызывает недоумение.

«Вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша», — цитирует ведомство ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что подобное игнорирование произошедшего «не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведёт к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима».

Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.