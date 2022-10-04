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Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции.

Об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24».

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — приводит его слова РИА Новости.

В сюжете телеканала уточняется, что Мурашова выдворили на подконтрольную Украине территорию.

В конце сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на вспомогательную инфраструктуру Запорожской атомной электростанции был сброшен беспилотник. По его словам, произошедшее не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы.

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