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Глава Запорожской ВГА: на инфраструктуру ЗАЭС был сброшен беспилотник

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Глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что был сброшен беспилотник на вспомогательную инфраструктуру Запорожской атомной электростанции.
Глава Запорожской ВГА: на инфраструктуру ЗАЭС был сброшен беспилотник
  • РИА Новости

«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идёт о вспомогательной инфраструктуре», — цитирует его ТАСС. 

По его словам, пожарные на месте заканчивают тушение возгорания. 

Балицкий добавил, что произошедшее не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы.

Ранее власти Энергодара опровергли в комментарии RT появившиеся в сети сообщения о возгорании на втором энергоблоке Запорожской атомной электростанции.

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