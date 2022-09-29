Глава Запорожской ВГА: на инфраструктуру ЗАЭС был сброшен беспилотник
- РИА Новости
«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идёт о вспомогательной инфраструктуре», — цитирует его ТАСС.
По его словам, пожарные на месте заканчивают тушение возгорания.
Балицкий добавил, что произошедшее не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы.
Ранее власти Энергодара опровергли в комментарии RT появившиеся в сети сообщения о возгорании на втором энергоблоке Запорожской атомной электростанции.