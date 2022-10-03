«Единогласно»: Госдума ратифицировала законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, решение было принято единогласно. Теперь в Российской Федерации — 89 субъектов, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указал, что процесс присоединения четырёх регионов «стал логическим продолжением воссоединения русских земель», начатого с возвращения Крыма и Севастополя в 2014 году. Также были приняты проекты федеральных конституционных законов о вхождении этих регионов и назначены депутаты-координаторы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В понедельник, 3 октября, Государственная дума ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что принятие этих территорий — единственная возможность спасти миллионы людей от преступного киевского режима.

В Госдуме ратифицировали договоры о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Перед пленарным заседанием выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, процесс присоединения четырёх регионов «стал логическим продолжением воссоединения русских земель», начатого с возвращения Крыма и Севастополя в 2014 году.

«Растущие со стороны Киева угрозы жизни людей сделали невозможным существование ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в рамках Украины», — сказал Лавров.

Кроме того, были назначены депутаты-координаторы по новым территориям. Ими стали Виктор Водолацкий (ЛНР), Дмитрий Саблин (ДНР), Андрей Красов (Запорожская область) и Глеб Хор (Херсонская область).

«Депутаты будут работать в этих четырёх регионах: открывать приёмные, вести приём граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР 99,23% проголосовали за вхождение в состав РФ, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и об образовании новых субъектов РФ. В ней приняли участие Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

2 октября Владимир Путин после того, как Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии новых территорий, внёс в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а также законопроекты о ратификации договоров о принятии новых субъектов.

«Внесённые президентом законопроекты в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов, и формируют систему защиты прав и свобод граждан», — подчёркивал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Согласно документам, проживающим на этих территориях будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Также будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Всем народам, проживающим на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, гарантируется право на сохранение и изучение родного языка. При этом в Донецкой и Луганской народных республиках русский язык является государственным.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. При этом до 31 декабря 2022 года при расчётах будет допускаться обращение украинской гривны.

Переходный период для интеграции с РФ новых субъектов действует со дня их принятия до 1 января 2026 года. Речь идёт об объединении экономических, финансовых, кредитных и правовых систем, а также систем органов государственной власти.

Помимо этого, в документах говорится о том, что пределы новых российских территорий определяются их границами на день их принятия в состав РФ, а границы четырёх новых субъектов, сопряжённые с территорией иностранных государств, являются госграницей России.

«Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР границы 2014 года, Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.