Опубликованы договоры о принятии в состав России новых регионов
- РИА Новости
С текстами документов можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.
Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит данные документы 3 октября.
2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.