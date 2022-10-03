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Опубликованы договоры о принятии в состав России новых регионов

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Опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав Российской Федерации.
Опубликованы договоры о принятии в состав России новых регионов
  • РИА Новости

С текстами документов можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.

Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит данные документы 3 октября.

2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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