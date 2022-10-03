Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами 3 октября
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Андрей Клишас.
«Сегодня комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно рассмотрит и даст заключения на четыре договора, подписанных в Кремле 30 сентября», — сообщил Клишас.
Он рассказал, что документы прошли процедуру рассмотрения в Конституционном суде России и сенаторы не сомневаются в конституционности договоров.
Ранее Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.