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Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами 3 октября

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Конституционный комитет Совета Федерации 3 октября рассмотрит договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами 3 октября
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Андрей Клишас.

«Сегодня комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно рассмотрит и даст заключения на четыре договора, подписанных в Кремле 30 сентября», — сообщил Клишас.

Он рассказал, что документы прошли процедуру рассмотрения в Конституционном суде России и сенаторы не сомневаются в конституционности договоров.

Ранее Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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