Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении в состав России новых территорий
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Соответствующие решения опубликованы на сайте суда.
«Признать... Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Аналогичные документы были подписаны относительно признания договоров между Россией и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.