После одобрения Конституционным судом РФ: Путин внёс на ратификацию в Госдуму договоры о принятии новых субъектов

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты конституционных законов о принятии новых субъектов. 2 октября Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как сообщил Вячеслав Володин, пакеты документов будут рассмотрены 3 октября. При этом Сергей Лавров, Евгений Иванов, Андрей Клишас и Павел Крашенинников будут выступать представителями президента РФ при рассмотрении парламентом документов о принятии новых субъектов.

В воскресенье, 2 октября, Владимир Путин внёс в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ новых субъектов. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее в этот день Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Также на портале КС РФ были опубликованы четыре постановления с решением по каждой из территорий. В документах говорится, что переходный период для интеграции с РФ новых субъектов действует со дня принятия до 1 января 2026 года. Речь идёт об объединении экономических, финансовых, кредитных и правовых систем, а также систем органов государственной власти.

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Всем народам, проживающим на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, гарантируется право на сохранение и изучение родного языка. При этом в Донецкой и Луганской народных республиках русский язык является государственным.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области входят в состав России в качестве отдельных субъектов со своим нынешними названиями, руководители Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами, а руководители ДНР и ДНР — главами республик.

Назначены даты проведения выборов в законодательные органы четырёх новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT разъяснил дальнейшую процедуру вхождения новых субъектов в состав РФ. По его словам, предстоит ещё много работы, связанной с полноценной интеграцией этих территорий.

«Решение президента должно быть обеспечено законодательно, поэтому договоры ждёт соответствующая процедура: их должна в трёх чтениях принять Госдума, затем одобрить Совет Федерации. Убеждён в том, что это решение будет поддержано депутатами и сенаторами единогласно. Одновременно с международными договорами в Госдуму вносится и проект федерального конституционного закона, регламентирующего принятие в состав РФ новых территорий. Этот документ также должен быть одобрен обеими палатами парламента. После одобрения закона Думой и Советом Федерации его подписывает президент», — сказал он.

Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», эти законопроекты и договоры ратификации будут рассмотрены 3 октября.

«В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля. Чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырёх новых субъектов, чувствовал себя защищённым, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве», — сказал Володин, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, депутатам предстоит серьёзная, большая работа. Он напомнил, что в 2014 году интеграция Крыма и Севастополя потребовала «принятия порядка 70 законов».

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы МИД Евгений Иванов, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назначены Владимиром Путиным его представителями при рассмотрении договоров о принятии новых субъектов.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР 99,23% проголосовали за вхождение в состав РФ, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации. В ней приняли участие Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Позднее в этот день в Конституционный суд РФ поступили запросы российского лидера о проверке конституционности этих договоров.