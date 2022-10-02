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Госдума 3 октября рассмотрит документы о принятии в состав России новых субъектов

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Госдума на пленарном заседании в понедельник, 3 октября, рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Госдума 3 октября рассмотрит документы о принятии в состав России новых субъектов
  • РИА Новости

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«В понедельник (3 октября. — RT) рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займёмся формированием правового поля», — сообщил он.

Володин подчеркнул необходимость того, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырёх новых субъектов, чувствовал себя защищённым и находился в едином правовом поле.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

2 октября Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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