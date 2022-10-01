Конституционный суд принял обращения: как идёт процесс включения новых территорий в состав России

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению обращения президента о проверке конституционности договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Результаты будут опубликованы в ближайшие дни, после чего документы рассмотрят Госдума и Совет Федерации. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав РФ. Как подчеркнул Владимир Путин, проживающие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье люди становятся российскими гражданами навсегда.

Конституционный суд России принял обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Обращение принято к рассмотрению», — приводит текст сообщений Российское агентство правовой и судебной информации.

Как ранее указывал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, процесс будет недолгим. «Происходит конституционно-правовое оформление, и указом президента вносятся изменения в перечень субъектов РФ», — пояснял он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Зорькина, результаты рассмотрения обращений будут опубликованы в ближайшие дни.

Отмечается, что четыре обращения поступили в пятницу, 30 сентября. В этот день в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав Российской Федерации ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В церемонии приняли участие их главы — Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

В случае признания договоров конституционными в Госдуму должен быть внесён законопроект об их ратификации, при этом ещё в одном документе будут определяться статус, наименование и границы новых субъектов РФ. После одобрения нижней палатой парламента оба документа должны быть утверждены Советом Федерации.

Подписанию договоров предшествовали референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

«Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда»

За решением миллионов жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав РФ стоит общая судьба и тысячелетняя история. Об этом в ходе выступления перед церемонией подписания договоров заявил Владимир Путин. По его словам, нет ничего сильнее решимости людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, вернуться в своё подлинное, историческое Отечество.

«Долгие восемь лет людей в Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас, уже в ходе референдумов, киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал своё слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — сказал президент России.

Глава государства указал, что Россия будет защищать эти земли всеми имеющимися силами и средствами и сделает всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь людей на этих территориях.

Позднее в ходе митинга-концерта «Выбор людей. Вместе навсегда» российский лидер ещё раз констатировал, что будет сделано всё для обеспечения безопасности, возрождения экономики, восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — сила, а значит, победа! Победа будет за нами!» — сказал Путин.