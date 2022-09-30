«Подтверждая принцип самоопределения»: Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей
- РИА Новости
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30 сентября 2022
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов полагает, что переходный период для интеграции региона в Россию займёт как минимум три года.
«Минимум три года, мы обсуждали это. Это нужно для того, чтобы мы выровнялись с любым мирным регионом России», — цитирует его ТАСС.
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Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней.
«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», — цитирует его БЕЛТА.
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Между тем глава МИД России Сергей Лавров высказался о текущей ситуации на Украине. По его словам, Запад не скрывает намерений бороться с Россией руками украинцев.
«Сегодня в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе не скрывают своих намерений и далее безрассудно вкладываться в борьбу с Россией на поле боя руками и жизнями украинцев, которых рассматривают исключительно как расходный материал», — цитирует его ТАСС.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате удара ВСУ по колонне машин на въезде в освобождённую часть Запорожской области погибли 23 человека, 34 ранены.
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Глава комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов полагает, что после признания независимости Херсонской и Запорожской областей эти регионы, а также ДНР и ЛНР подпишут договоры о вхождении в РФ.
Позднее, по словам парламентария, документы рассмотрит Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации.
«СФ одобряет эти законы (закон), президент подписывает. Соответствующее изменение вносится в Конституцию», — цитирует Морозова РИА Новости.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, направлявшимся в освобождённую часть Запорожской области.
«Видя, как массово население едет в освобождённую часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших», — цитирует Рогова РИА Новости.
Вместе с тем он отметил, что Киев пытается выдать произошедшее за обстрел со стороны российских войск.
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Ранее в постпредстве России при ООН прокомментировали высказывания Генсека организации Антониу Гутерреша, который сказал, что итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях признать нельзя.
Российская сторона выразила сожаление в связи со словами Гутерреша. Как отметили в постпредстве РФ, Генсек не имел полномочий делать заявление о референдумах от имени ООН.
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В Госдуме заявили, что после вхождения в состав РФ новых территорий любые попытки агрессии в их отношении будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей мы все станем единой, общей семьёй. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России», — приводит его слова РИА Новости.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов полагает, что Мелитополь станет временной столицей Запорожской области в качестве субъекта Российской Федерации.
Он напомнил, что областной центр региона — город Запорожье — к настоящему времени контролируется ВСУ.
«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово «временно», потому как столицей области после освобождения снова будет её областной центр Запорожье», — сказал Рогов РИА Новости.
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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Указы вступают в силу с 29 сентября.
Сегодня днём в Кремле ожидается церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России.