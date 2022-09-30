«Подтверждая принцип самоопределения»: Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. В опубликованных документах говорится, что это решение принято в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и с учётом волеизъявления народа на референдуме, который прошёл в этих регионах с 23 по 27 сентября.

РИА Новости