Небензя назвал низкопробной провокацией резолюцию США в ООН по референдумам

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал низкопробной провокацией резолюцию Соединённых Штатов и Албании в ООН по осуждению референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Он отметил, что не знает примера, чтобы СБ ООН когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов совета.

Небензя попросил уточнить, всерьёз ли ряд членов ООН считают, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект.

«А если нет, то получается, что вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет», — сказал дипломат.

По его словам, подобные откровенно враждебные действия со стороны Запада являются отказом от взаимодействия и сотрудничества в Совбезе ООН.

«Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью», — заявил постпред.

Ранее сообщалось, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.