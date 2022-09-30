Небензя назвал низкопробной провокацией резолюцию США в ООН по референдумам
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Он отметил, что не знает примера, чтобы СБ ООН когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов совета.
Небензя попросил уточнить, всерьёз ли ряд членов ООН считают, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект.
«А если нет, то получается, что вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет», — сказал дипломат.
По его словам, подобные откровенно враждебные действия со стороны Запада являются отказом от взаимодействия и сотрудничества в Совбезе ООН.
«Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью», — заявил постпред.
Ранее сообщалось, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.