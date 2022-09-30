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Балицкий: в России создадут новый федеральный округ после присоединения четырёх регионов

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России создадут новый федеральный округ после присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Балицкий: в России создадут новый федеральный округ после присоединения четырёх регионов
  • РИА Новости

Об этом он сказал журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ», — отметил Балицкий.

По его словам, название округа и «все остальные моменты» ещё обсуждаются.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что после референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях в России могут создать Крымский округ.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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