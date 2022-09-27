«Ведомости»: после референдума в России может быть создан Крымский округ

После референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях в России могут создать Крымский округ, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«В России могут создать новый федеральный округ — Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединённые в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области», — говорится в материале.

Отмечается, что полпредом региона может стать бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Заключительный день референдума о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался 27 сентября.