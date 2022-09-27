Пасечник высказался по вопросу введения военного положения в ЛНР
«В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покорёнными, но исполняющими чётко приказы, выполним любое распоряжение», — приводит ТАСС ответ Пасечника на соответствующий вопрос.
Он отметил, что решение будет приниматься совместно.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.