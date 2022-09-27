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Пасечник высказался по вопросу введения военного положения в ЛНР

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Луганская Народная Республика в случае вхождения в состав России примет решение о введении военного положения вместе с российским руководством, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покорёнными, но исполняющими чётко приказы, выполним любое распоряжение», — приводит ТАСС ответ Пасечника на соответствующий вопрос.

Он отметил, что решение будет приниматься совместно.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

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