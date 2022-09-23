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В Донбассе и на освобождённых территориях начались референдумы о вхождении в состав России

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.
В Донбассе и на освобождённых территориях начались референдумы о вхождении в состав России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, голосование в первые четыре дня из соображений безопасности будет проводиться в формате адресного обхода граждан.

Отмечается, что местные жители смогут проголосовать на избирательных участках 27 сентября.

Ранее глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что в республике полностью готовы к проведению референдума по вопросу присоединения к России.

Кроме того, делегация из четырёх членов ЦИК России будет наблюдать за проведением референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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