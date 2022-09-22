ЦИК ЛНР заявила о полной готовности к проведению референдума
- РИА Новости
Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦИК ЛНР.
«На 20:00 сегодняшнего дня у нас все участковые комиссии готовы к работе», — заявила Кравченко.
По её словам, участковым комиссиям выданы бюллетени. Они взяты под охрану. Кравченко добавила, что комиссии готовы завтра приступить к организации и проведению референдума.
Ранее сообщалось, что делегация из четырёх членов ЦИК России будет наблюдать за проведением референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.