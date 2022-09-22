ЦИК ЛНР заявила о полной готовности к проведению референдума

Глава ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко заявила, что в республике полностью готовы к проведению референдума по вопросу присоединения к России.

Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦИК ЛНР.

«На 20:00 сегодняшнего дня у нас все участковые комиссии готовы к работе», — заявила Кравченко.

По её словам, участковым комиссиям выданы бюллетени. Они взяты под охрану. Кравченко добавила, что комиссии готовы завтра приступить к организации и проведению референдума.

Ранее сообщалось, что делегация из четырёх членов ЦИК России будет наблюдать за проведением референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.