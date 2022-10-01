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Депутат Госдумы Шеремет: Азовское море стало внутренним морем России

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Азовское море стало внутренним морем России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Он отметил, что теперь украинские власти не смогут устроить в азовском регионе провокации.

По его словам, также НАТО не будут способны разместить свою базу в данном районе.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.

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