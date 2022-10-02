Председатель Народного совета ДНР заявил, что примет участие в заседании Госдумы

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка заявил, что будет участвовать в ближайшем заседании Государственной думы.

«Завтра состоится заседание Государственной думы, и я буду на нём присутствовать», — приводит ТАСС слова Бидёвки.

Ранее стало известно, что Госдума на пленарном заседании в понедельник, 3 октября, рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.