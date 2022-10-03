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В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова касательно спецоперации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных.
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова касательно спецоперации
  • РИА Новости

«Весьма эмоциональный момент. Здесь, конечно, нужно сказать, что главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки», — сказал Песков.

Он отметил большой вклад Кадырова с начала ведения спецоперации на Украине.

«Другое дело, конечно, что даже в тяжёлые моменты эмоции всё равно должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы всё-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок», — сказал Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, как проходит спецоперация на Украине.

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