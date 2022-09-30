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Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, как проходит спецоперация на Украине.
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я сто процентов доволен», — приводит его слова РИА Новости

Ранее Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается.

По его словам, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов (Гроза) вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника.

Кроме того, глава Чечни рассказывал, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований сыпятся как карточные домики.

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