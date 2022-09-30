Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации на Украине
- РИА Новости
«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я сто процентов доволен», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается.
По его словам, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов (Гроза) вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника.
Кроме того, глава Чечни рассказывал, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований сыпятся как карточные домики.