Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, как проходит спецоперация на Украине.

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я сто процентов доволен», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается.

По его словам, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов (Гроза) вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника.

Кроме того, глава Чечни рассказывал, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований сыпятся как карточные домики.