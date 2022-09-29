Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что командир полка «Север»Хасмагомед Магомадов (Гроза) вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника.
Ранее он заявил, что отряд бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении.
По его словам, у бойцов есть всё, что нужно для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.
Кадыров сообщал, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований сыпятся как карточные домики.
28 сентября сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне.