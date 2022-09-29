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Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается.
Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что командир полка «Север»Хасмагомед Магомадов (Гроза) вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника.

Ранее он заявил, что отряд бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении.

По его словам, у бойцов есть всё, что нужно для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.

Кадыров сообщал, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований сыпятся как карточные домики.

28 сентября сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне.

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