Кадыров: отряд чеченских бойцов обеспечивает наступление на Херсонском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отряд бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении.

Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Также он заявил, что город Энергодар в Запорожской области находится под надёжной защитой бойцов.

По его словам, у бойцов есть всё, что нужно для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.

«На данный момент приказ таков — держать оборону», — написал глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований «сыпятся словно карточные домики».