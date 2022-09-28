Кадыров: отряд чеченских бойцов обеспечивает наступление на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.
Также он заявил, что город Энергодар в Запорожской области находится под надёжной защитой бойцов.
По его словам, у бойцов есть всё, что нужно для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.
«На данный момент приказ таков — держать оборону», — написал глава республики.
Ранее Кадыров заявил, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований «сыпятся словно карточные домики».