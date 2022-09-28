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Кадыров: отряд чеченских бойцов обеспечивает наступление на Херсонском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отряд бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении.
Кадыров: отряд чеченских бойцов обеспечивает наступление на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Также он заявил, что город Энергодар в Запорожской области находится под надёжной защитой бойцов.

По его словам, у бойцов есть всё, что нужно для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.

«На данный момент приказ таков — держать оборону», — написал глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований «сыпятся словно карточные домики».

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