Договор: границы новых регионов, сопряжённые с другими государствами, — это госграницы России
Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряжённые с территорией иностранных государств, являются госграницей России.
- РИА Новости
Об этом говорится в документах, опубликованных на интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен