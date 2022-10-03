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Договор: границы новых регионов, сопряжённые с другими государствами, — это госграницы России

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Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряжённые с территорией иностранных государств, являются госграницей России.
Договор: границы новых регионов, сопряжённые с другими государствами, — это госграницы России
  • РИА Новости

Об этом говорится в документах, опубликованных на интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.

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