Договор: границы новых регионов, сопряжённые с другими государствами, — это госграницы России

Границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряжённые с территорией иностранных государств, являются госграницей России.

Об этом говорится в документах, опубликованных на интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.