Шойгу: в дни референдумов были сбиты семь самолётов ВСУ и 109 реактивных снарядов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в дни проведения референдумов были сбиты семь самолётов Вооружённых сил Украины, 45 украинских беспилотников и 109 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО HIMARS и «Ольха».

Об этом глава российского оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.

«Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов», — сказал он.

Ранее Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор о присоединении к России.