Шойгу: в дни референдумов были сбиты семь самолётов ВСУ и 109 реактивных снарядов
- РИА Новости
Об этом глава российского оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.
«Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов», — сказал он.
Ранее Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.
Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор о присоединении к России.