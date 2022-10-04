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Шойгу: в дни референдумов были сбиты семь самолётов ВСУ и 109 реактивных снарядов

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в дни проведения референдумов были сбиты семь самолётов Вооружённых сил Украины, 45 украинских беспилотников и 109 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО HIMARS и «Ольха».
Шойгу: в дни референдумов были сбиты семь самолётов ВСУ и 109 реактивных снарядов
  • РИА Новости

Об этом глава российского оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.

«Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов», — сказал он.

Ранее Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор о присоединении к России.

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