«Снова в зоне воздушной тревоги»: украинские СМИ сообщают о взрывах на территории страны

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. По данным украинских СМИ, зафиксированы взрывы в Винницкой и Одесской областях, а также в городах Ровно и Кривой Рог. Наряду с этим в Киевской области вводят почасовые отключения электроэнергии. Накануне российские ВС нанесли массированный удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Было повреждено по меньшей мере 11 важных объектов инфраструктуры. Как заявил российский лидер Владимир Путин, удар стал ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами.

Второй день подряд на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

«Снова вся территория Украины (кроме Крыма) — в зоне воздушной тревоги», — передаёт «СТРАНА.ua».

Так, ударам подверглась Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. По словам председателя облгосадминистрации Сергея Борзова, объект был атакован дронами. Он также добавил, что «все службы работают».

Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Одесской области, в городах Ровно и Кривой Рог.

Наряду с этим стало известно, что в Киеве и Киевской области вводят почасовые отключения электроэнергии. Их продолжительность не превысит четырёх часов. По планам отключения будут проводится с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00, с 02:00 до 06:00.

Напомним, что утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Как заявляли в Минобороны, все объекты были поражены, цель достигнута. Согласно данным киевского режима, в результате взрывов в восьми регионах Украины и Киеве было повреждено по меньшей мере 11 важных объектов инфраструктуры. Вечером 10 октября частичное нарушение электроснабжения наблюдалось в 15 областях Украины.

Владимир Путин подчеркнул, что массированный удар стал ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами. Последним из них стал подрыв 8 октября грузовика на автомобильной части Крымского моста, приведший к разрушению двух пролётов сооружения. Глава государства обратил внимание, что данный теракт был направлен на «разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — сказал Путин.

Как заявил доктор военных наук Константин Сивков, удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики нёс предупредительный характер. По его мнению, в следующий раз в качестве целей будут использованы более серьёзные объекты.

«Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — цитирует его РИА Новости.

10 октября после российских ударов спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо членам конгресса США с призывом передать Украине баллистические ракеты ATACMS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS, сообщает издание Foreign Policy.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена должна «избавиться от своей сдержанности» и предоставить системы, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии свыше 300 км.

Ещё одно требование касалось поставок истребителей F-15 и F-16 для создания «бесполётной зоны».

«Надеемся, что в Вашингтоне осознают опасность неконтролируемой эскалации»

Россия будет вынуждена принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, в связи со всё большей вовлёченностью США и Европы в конфликт вокруг Украины. Такую позицию высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Москве с сожалением отмечают «непрекращающуюся масштабную помощь Киеву» со стороны стран Запада. Речь идёт об обучении вооружённых формирований на территории государств НАТО, о предоставлении разведданных и планировании операций ВСУ. Наряду с этим «от руководителей разного уровня в США и в Европе» раздаются призывы «нанести поражение» России на поле боя, добавил дипломат.

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — заявил Рябков.

Он также подчеркнул, что Россия на фоне происходящих на Украине событий никому применением ядерного оружия не угрожает. При этом США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику.

Запорожская область

Как минимум 16 взрывов произошло в находящемся под контролем киевского режима Запорожье утром 11 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столбы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством. Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, воздушная тревога в городе сработала только после третьего прилёта. Также была слышна работа средств ПВО.

Рогов полагает, что освобождение занятых на данный момент украинскими боевиками позиций в Запорожской области может произойти очень оперативно. При этом в регионе готовы к наступлению ВСУ.

«Наступление украинских войск, по имеющейся информации, может быть приурочено к 14 октября, которое киевский режим считает Днём защитника страны и создания «Украинской повстанческой армии»*. Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).