Доктор военных наук Сивков: удар по инфраструктуре Украины нёс предупредительный характер
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — подчеркнул собеседник агентства.
По мнению Сивкова, в следующий раз в качестве целей будут использованы более серьёзные объекты.
Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.