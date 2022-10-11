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Доктор военных наук Сивков: удар по инфраструктуре Украины нёс предупредительный характер

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Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием по украинской инфраструктуре носит предупредительный характер.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Сивкова, в следующий раз в качестве целей будут использованы более серьёзные объекты.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

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