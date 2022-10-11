Доктор военных наук Сивков: удар по инфраструктуре Украины нёс предупредительный характер

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием по украинской инфраструктуре носит предупредительный характер.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Сивкова, в следующий раз в качестве целей будут использованы более серьёзные объекты.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.