FP: Украина призвала США снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре

Украинские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 км после российских ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом информирует журнал Foreign Policy со ссылкой на адресованное конгрессу США письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

«Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — приводит издание текст письма.

Кроме того, согласно тексту письма, Стефанчук призвал инициировать поставки истребителей F-15 и F-16, а также систем зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.