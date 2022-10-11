Посол Антонов: США вплотную приблизились к красной линии, поставляя вооружение Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Посол подчеркнул, что продолжение поставок приведёт к дальнейшим жертвам, а также к затягиванию конфликта.

Антонов обратил внимание на заявление американских властей об их готовности продолжать оказывать военную помощь Киеву. По его словам, это воспринимается «как ещё одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта».

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.