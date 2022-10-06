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Захарова: новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть США к России

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Новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть США к России
  • РИА Новости

«На днях было объявлено о готовящейся к отправке партии ракетных систем залпового огня HIMARS... К уже имеющимся 16 установкам американцы готовы добавить ещё четыре и боеприпасы к ним на общую сумму $625 млн. Вы представляете, какая сила ненависти к нам», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что, несмотря на «колоссальные» внутренние проблемы в США, Вашингтон еженедельно выделяет огромные суммы денег киевским властям.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил опасение, что поставки оружия Украине со стороны США усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада.

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