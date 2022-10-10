Системы военного управления, связи и энергетики: в Минобороны РФ заявили о выполнении цели удара по украинским объектам

Цель массированного удара по украинским объектам военного управления, связи и энергетики достигнута. Об этом заявили в Минобороны. Все объекты были поражены высокоточным оружием большой дальности. Как отметил президент России Владимир Путин, оставлять преступления киевского режима, который «фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями», невозможно. Глава государства подчеркнул, что на попытки продолжить теракты на российской территории последует жёсткий ответ, который будет соответствовать уровню создаваемых угроз. Также в ходе спецоперации российские военные уничтожили две базы с топливом для украинской техники в Днепропетровске и Павлограде, сбили шесть снарядов американской системы HIMARS, три противорадиолокационных ракеты HARM и баллистическую ракету «Точка-У». Кроме того, российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Херсонской области.

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам систем военного управления, связи и энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.

Удар по украинским объектам был нанесён утром 10 октября по предложению Минобороны и по плану Генерального штаба России, отметил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

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По словам российского лидера, киевский режим «фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Он напомнил, что Киев давно использует террористические методы.

«Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», — сказал глава государства.

Также украинские спецслужбы совершили три террористических акта в отношении Курской АЭС, напомнил Путин. Он подчеркнул, что, по данным криминалистической и других экспертиз, а также оперативной информации, диверсия на Крымском мосту также стала терактом, направленном на разрушение критически важной инфраструктуры России.

Кроме того, были совершены теракты и попытки таких преступлений в отношении российских объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подорвать «Турецкий поток».

Таким образом, киевский режим фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками, заявил глава государства. По его словам, «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — подчеркнул Путин.

Сбиты МиГ-29, HIMARS и HARM

Как сообщили в Минобороны, российские военные также поразили шесть пунктов управления ВСУ в ряде населённых пунктов Донецкой народной республики, Запорожской и Николаевской областей. Также были нанесены удары по 52 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 143 районах. Уничтожены пять складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским оружием. Кроме того, были уничтожены две базы с топливом для украинской военной техники в Днепропетровске и Павлограде.

Российская авиация сбила МиГ-29 украинских воздушных сил в районе Белой Криницы Херсонской области, сообщили в Минобороны. Также были сбиты шесть БПЛА и шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, три противорадиолокационных ракеты HARM и баллистическая ракета «Точка-У».

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В ходе брифинга Игорь Конашенков рассказал о ситуации на Купянском направлении. Официальный представитель военного ведомства отметил, что ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в направлении ряда населённых пунктов Харьковской области. Все атаки украинских военных были отражены. ВСУ потеряли 40 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

Также украинские военные пытались форсировать реку Жеребец в районах Макеевки и Райгородка в Луганской народной республике.

«Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны», — сообщили в Минобороны.

На Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. Отмечается, что ВСУ и иностранные наёмники вели наступательные действия в направлении населённых пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово, но были отброшены на исходные позиции.