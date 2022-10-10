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«Повреждено 11 важных инфраструктурных объектов»: что известно о взрывах в Киеве и других городах Украины

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Роман Шимаев
Утром в понедельник, 10 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, зафиксированы взрывы в различных областях страны, в том числе в Киеве. Как заявил Владимир Зеленский, по энергетическим объектам на Украине прилетели «десятки ракет». В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и в Киеве повреждено 11 важных объектов инфраструктуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на недовольство Зеленского ударами российских ВС напомнил тому, как киевский режим на протяжении восьми лет «бомбил мирных людей» и «уничтожал инфраструктуру городов» Луганской и Донецкой народных республик.
«Повреждено 11 важных инфраструктурных объектов»: что известно о взрывах в Киеве и других городах Украины
  • © Минобороны России

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  • 10 октября 2022

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нанесение российскими ВС ударов по объектам инфраструктуры Украины.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во Франции выступление Владимира Путина перед Совбезом РФ транслировали в прямом эфире и с собственным переводом.

    «Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. И всё. Но, как говорится, насильно мил не будешь», — добавила она.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания Совбеза РФ представил доклад о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

  • Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики. Как утверждают в Кишинёве, над территорией страны пролетели ракеты, запущенные с российских кораблей в Чёрном море.

    Как заявил молдавский МИД, крылатые ракеты пролетели в районе «села Колбасна и города Сороки».

    «Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьёзным и прискорбным», — говорится в заявлении.

  • Минобороны России выступило с заявлением относительно утренних ракетных ударов по объектам Украины.

    «Сегодня российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

  • Госспецсвязь Украины сообщает о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, во Львовской и в Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире.

    Об этом пишет РИА Новости.

  • Полное заявление Владимира Путина.

  • Утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в РФ ответ Москвы будет жёстким.

    «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал глава государства.

    Утром 10 октября по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба ВС России был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил он.

  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении движения поездов метро на всех линиях.

  • В Кремле отреагировали на заявление австрийских властей, которые призвали Россию прекратить обстрелы украинских объектов.

    «Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Нет. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления», — подчеркнул он.

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