«Повреждено 11 важных инфраструктурных объектов»: что известно о взрывах в Киеве и других городах Украины
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10 октября 2022
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нанесение российскими ВС ударов по объектам инфраструктуры Украины.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во Франции выступление Владимира Путина перед Совбезом РФ транслировали в прямом эфире и с собственным переводом.
«Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. И всё. Но, как говорится, насильно мил не будешь», — добавила она.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания Совбеза РФ представил доклад о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
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Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики. Как утверждают в Кишинёве, над территорией страны пролетели ракеты, запущенные с российских кораблей в Чёрном море.
Как заявил молдавский МИД, крылатые ракеты пролетели в районе «села Колбасна и города Сороки».
«Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьёзным и прискорбным», — говорится в заявлении.
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Минобороны России выступило с заявлением относительно утренних ракетных ударов по объектам Украины.
«Сегодня российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
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Госспецсвязь Украины сообщает о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, во Львовской и в Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире.
Об этом пишет РИА Новости.
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Полное заявление Владимира Путина.
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Утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в РФ ответ Москвы будет жёстким.
«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал глава государства.
Утром 10 октября по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба ВС России был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил он.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении движения поездов метро на всех линиях.
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В Кремле отреагировали на заявление австрийских властей, которые призвали Россию прекратить обстрелы украинских объектов.
«Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Нет. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления», — подчеркнул он.