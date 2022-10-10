«Повреждено 11 важных инфраструктурных объектов»: что известно о взрывах в Киеве и других городах Украины

Утром в понедельник, 10 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, зафиксированы взрывы в различных областях страны, в том числе в Киеве. Как заявил Владимир Зеленский, по энергетическим объектам на Украине прилетели «десятки ракет». В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в восьми регионах страны и в Киеве повреждено 11 важных объектов инфраструктуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на недовольство Зеленского ударами российских ВС напомнил тому, как киевский режим на протяжении восьми лет «бомбил мирных людей» и «уничтожал инфраструктуру городов» Луганской и Донецкой народных республик.

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