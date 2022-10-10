Глава Крыма Аксёнов: подходы к проведению СВО изменились

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об изменении подходов к проведению специальной военной операции на Украине. Он выразил надежду на сохранение темпов проведения СВО.

«Подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае всё закончили и киевский режим был бы разгромлен», — написал Аксёнов в Telegram.

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о взрывах в Киеве и других городах страны.

Появились сообщения о том, что взрывы прозвучали во Львове, где произошёл энергетический коллапс.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, воздушная тревога не стихает по всей Украине.