Депутат Госдумы Шеремет посоветовал украинским военнослужащим взять власть в свои руки
Об этом он заявил РИА Новости.
Шеремет выразил уверенность, что среди украинских военнослужащих есть люди, которым не чужды «офицерская честь и будущее своей страны».
«Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — сказал собеседник агентства.
Депутат подчеркнул, что сохранение страны зависит от прихода здравомыслящих людей к власти.
«Катастрофу ещё можно остановить», — заключил он.
Ранее газета Berliner Zeitung передавала, что украинские политики, общественные деятели и эксперты обвинили президента Украины Владимира Зеленского во лжи народу Украины.