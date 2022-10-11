Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил уверенность, что украинским военнослужащим необходимо «свергнуть националистическую верхушку» и взять власть в свои руки с целью сохранения страны.

Об этом он заявил РИА Новости.

Шеремет выразил уверенность, что среди украинских военнослужащих есть люди, которым не чужды «офицерская честь и будущее своей страны».

«Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — сказал собеседник агентства.

Депутат подчеркнул, что сохранение страны зависит от прихода здравомыслящих людей к власти.

«Катастрофу ещё можно остановить», — заключил он.

Ранее газета Berliner Zeitung передавала, что украинские политики, общественные деятели и эксперты обвинили президента Украины Владимира Зеленского во лжи народу Украины.