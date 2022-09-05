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Berliner Zeitung: на Украине обвинили Зеленского во лжи украинскому народу

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Украинские политики, общественные деятели и эксперты обвинили президента Украины Владимира Зеленского во лжи народу Украины.
Berliner Zeitung: на Украине обвинили Зеленского во лжи украинскому народу
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет газета Berliner Zeitung. Перевод статьи опубликовало ИноСМИ.

«Он (Зеленский. — RT) обвиняется в том, что обманул население своей страны», — говорится в статье.

Автор заявил, что Зеленский замалчивал информацию о возможности начала боевых действий на Украине. 

В статье приводится критика в адрес Зеленского со стороны драматурга Катерины Бабкиной, главного редактора газеты «УП» Севгиль Мусаевой и депутата Верховной рады Ирины Геращенко.

Издание пишет, что подобные обвинения угрожают «внутреннему политическому единству» Украины.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что скрывал реальное положение ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине.

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