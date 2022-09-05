Berliner Zeitung: на Украине обвинили Зеленского во лжи украинскому народу
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Об этом пишет газета Berliner Zeitung. Перевод статьи опубликовало ИноСМИ.
«Он (Зеленский. — RT) обвиняется в том, что обманул население своей страны», — говорится в статье.
Автор заявил, что Зеленский замалчивал информацию о возможности начала боевых действий на Украине.
В статье приводится критика в адрес Зеленского со стороны драматурга Катерины Бабкиной, главного редактора газеты «УП» Севгиль Мусаевой и депутата Верховной рады Ирины Геращенко.
Издание пишет, что подобные обвинения угрожают «внутреннему политическому единству» Украины.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что скрывал реальное положение ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине.