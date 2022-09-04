Арестович заявил, что скрывал реальное положение ВСУ в ходе спецоперации

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что скрывал реальное положение ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине.

«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — приводит РИА Новости его слова в интервью «Фейгин Live»*.

Ранее обозреватель издания The National Interest Рамзи Мардини заявил, что западные власти и СМИ жестоко обманывают своих граждан, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жёсткую проукраинскую информационную политику.

* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 8.04.2022.