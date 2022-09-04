Арестович заявил, что скрывал реальное положение ВСУ в ходе спецоперации
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«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — приводит РИА Новости его слова в интервью «Фейгин Live»*.
Ранее обозреватель издания The National Interest Рамзи Мардини заявил, что западные власти и СМИ жестоко обманывают своих граждан, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жёсткую проукраинскую информационную политику.
* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 8.04.2022.