Западные власти и СМИ жестоко обманывают своих граждан, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жёсткую проукраинскую информационную политику. Такое мнение выразил обозреватель издания The National Interest Рамзи Мардини.

В своей статье он отметил, что предвзятость на Западе существовала с самого начала конфликта.

«Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», — пишет Мардини.

Вследствие этого Вашингтон и Киев смогли бесконтрольно формировать свою интерпретацию событий для аудитории.

По мнению Мардини, таким образом американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.

Ранее китайское издание The Global Times отмечало, что США слишком увлеклись созданием образа Украины как «стороны добра», и эти попытки выглядят абсурдными.

В свою очередь, обозреватель Стив Кортес в материале для издания Newsweek заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, вследствие чего западные страны начинают чувствовать усталость от него.