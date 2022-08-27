NI: западные власти и СМИ жестоко обманывают граждан насчёт ситуации на Украине
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В своей статье он отметил, что предвзятость на Западе существовала с самого начала конфликта.
«Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», — пишет Мардини.
Вследствие этого Вашингтон и Киев смогли бесконтрольно формировать свою интерпретацию событий для аудитории.
По мнению Мардини, таким образом американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее китайское издание The Global Times отмечало, что США слишком увлеклись созданием образа Украины как «стороны добра», и эти попытки выглядят абсурдными.
В свою очередь, обозреватель Стив Кортес в материале для издания Newsweek заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, вследствие чего западные страны начинают чувствовать усталость от него.